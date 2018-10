Nápoles escorrega e Juventus fica mais confortável na frente

O Nápoles ficou este domingo ainda mais distante da líder Juventus ao ceder um empate 1-1 no seu estádio perante a AS Roma, em jogo da 10.ª jornada da Série A. Este resultado deixa a equipa de Cristiano Ronaldo e João Cancelo com seis pontos de vantagem sobre os napolitanos, que esta segunda-feira podem ser apanhados pelo Inter Milão, que visita a Lazio.

Os romanos começaram melhor o jogo e aos 14 minutos colocaram-se em vantagem graças a um golo de El Shaarawy, a passe do turco Cengiz Under. Com Mário Rui no onze, a equipa treinada por Carlo Ancelotti apenas conseguiu chegar ao empate no primeiro dos quatro minutos de tempo extra concedidos pelo árbitro, altura em que o belga Dries Mertens finalizou um passe do espanhol José Callejón.

Enquanto isso, o AC Milan voltou aos triunfos num jogo emocionante, no San Siro, diante da Sampedoria. A equipa de Gennaro Gattuso venceu por 3-2, mas teve de sofrer muito, pois ao golo de Cutrone (17') responderam Saponara e Quagliarela, que viraram o resultado.

No entanto, Higuaín já perto do intervalo empatou e Suso no segundo tempo consumou a reviravolta, que coloca os rossoneri no quinto??? lugar, com os mesmos 15 pontos da Sampedoria, Fiorentina e Sassuolo.

Resultados da 10ª jornada:

Atalanta-Parma, 3-0

Empoli-Juventus, 1-2

Torino-Fiorentina, 1-1

Sassuolo-Bolonha, 2-2

Cagliari-Chievo Verona, 2-1

Génova-Udinese, 2-2

SPAL-Frosinone, 0-3

AC Milan-Sampdoria, 3-2

Nápoles-AS Roma, 1-1

Esta segunda-feira

Lazio-Inter Milão

