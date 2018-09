Nani quer festejar o título com um mortal

Nani teve, nesta terça-feira, uma conversa com os adeptos através do Twitter, tendo abordado diversos temas do foro desportivo e também da sua vida pessoal.



Sobre as suas expectativas para esta temporada, o capitão leonino garante que o plantel verde e branco irá lutar "com todas as forças pelo titulo, uma época perfeita seria ser campeão nacional!", disse o extremo que, confrontado quando daria o próximo mortal, disse que podia "ser para festejar o título", mas depois ressalvou que pode "acontecer a qualquer momento".



O pior defesa que enfrentou foi "Ashley Cole" e o melhor golo que marcou deu-se na época 2011/12, pelo Manchester United, em Old Trafford, diante do Chelsea. O melhor de sempre pelo Sporting surgiu "contra o Nacional", no início da sua carreira.



No que diz respeito ao futuro, uma garantia e duas possibilidades em aberto: "Não estou a pensar retirar-me já. Estou feliz no Sporting e posso terminar a minha carreira aqui. No passado cheguei a pensar em jogar na MLS..."



Quando era mais novo "as duas grandes referências" de Nani eram "Figo e Deco". "De infância o meu ídolo era o Figo, depois começaram-me a comparar com o Deco, que eu apreciava muito... quando eu era mais novo eram estas as minhas grandes referências no futebol", explicou.



O melhor jogador com que jogou foi "Cristiano Ronaldo". E o melhor do mundo dá pelo mesmo nome. Já no que diz respeito ao melhor momento na seleção deu-se com o título europeu de 2016 e o golo mais importante da carreira "foi contra o País de Gales" nas meias-finais do Europeu 2016.



Ricardo Quaresma mereceu ainda palavras positivas de Nani: "É um mágico, um futebolista fantástico com quem adorei jogar."



Ficámos ainda a saber que a comida favorita de Nani é "uma bela feijoada da minha mãe".



Nesta conversa, Nani teve ainda tempo para falar de Alex Ferguson: "Sir Alex foi uma inspiração para mim e para o resto do plantel do Manchester United. Ele teve um forte impacto na minha vida e na minha carreira. Sei que teve alguns problemas de saúde e desejo que tenha uma recuperação rápida."