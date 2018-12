Nacional e Boavista anulam-se na Madeira

Santa Clara acaba com a crise com vitória em Moreira de Cónegos

Nacional e Boavista não conseguiram quebrar o nulo durante os 90 minutos da partida da 12.ª jornada da I Liga, na Choupana.

Num jogo cinzento e mal jogado durante a maior parte do tempo, o guarda-redes brasileiro Helton Leite assegurou o empate para os boavisteiros nos últimos instantes da partida, com uma excelente defesa aos pés de Felipe Lopes.

Um ponto importante para as duas equipas, que sobrevivem na metade inferior da tabela. O Nacional, que somou o quarto jogo consecutivo sem perder, está em 12.º, com 13 pontos, enquanto o Boavista, sem ganhar há seis jornadas, é 14.º, com 10.

Ficha de jogo

Estádio da Madeira, no Funchal (1.758 espetadores)

Árbitro: Cláudio Pereira (Aveiro)

Nacional: Daniel Guimarães; Kalindi Souza, Felipe Lopes, Júlio César, Nuno Campos; João Camacho, Jota (Palocevic, 79'), Sérgio Marakis, Witi Quembo (Brayan Riascos, 89'); Vítor Gonçalves, Okacha Hamzaoui (Bryan Róchez, 75')

Treinador: Costinha

Boavista: Helton Leite; Rui Carraça, Neris, Gonçalo Cardoso, João Talocha; Idris Mandiang, David Simão; Rochinha (Ibra Koneh, 73'), Rafael Costa (Fábio Espinho, 43'), Matheus Índio (Mateus, 58'); Rafael Lopes

Treinador: Jorge Simão

Cartão amarelo a Matheus Índio (25'), Sérgio Marakis (46'), Rui Carraça (47') e Vítor Gonçalves (69')