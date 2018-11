Mustafá "esclarece" nas redes sociais: "As tochas não foram dirigidas a Rui Patrício"

Mustafá, líder da Juve Leo, colocou um comunicado nas redes sociais em que começa por dizer que se sente "na obrigação de esclarecer" vários assuntos acerca da sua pessoa e da claque do Sporting. Detido entre 11 e 15 de novembro, na sequência da investigação aos ataques à Academia de Alcochete, em maio, fala do apartamento que tem na Aroeira, das alegadas acusações do presidente do Sporting Frederico Varandas e do lançamento de tochas a Rui Patrício, num jogo com o Benfica.

Depois de dois pontos no comunicado que de dedica à comunicação social e alguns comentadores, fala do arremesso de tochas "no jogo 5 de maio contra o Benfica". "Quero uma vez mais esclarecer (como já foi feito anteriormente pela Juventude Leonina) que as tochas não foram dirigidas ao ex-guarda-redes Rui Patrício, muito menos sob ordens de alguém", refere.

"Como é sabido pela maioria dos adeptos de futebol, estes artefactos pirotécnicos são utilizados por todos os clubes, fazendo parte de coreografias planeadas para causar impacto visual e habitualmente realizadas no início dos jogos. Em momento algum foi nosso objetivo atingir o nosso guarda-redes (ainda por cima num jogo tão importante como o que se iria disputar), sendo que a probabilidade de ser o Rui Patrício a estar naquela baliza na primeira parte do jogo era de 50%", acrescenta sobre o assunto.

Sobre a sua residência na Aroeira, depois de o Correio da Manhã ter noticiado que Mustafá disse ao juiz que pagava 600 euros por mês pelo empréstimo da casa, esclarece: "Efetivamente vivo na Aroeira, num apartamento T2 alugado (o mínimo para um casal e uma criança), do qual pago a renda mensal de 600 euros. Segundo dados estatísticos oficiais, o valor médio das rendas em Lisboa está acima dos 830 euros".

A finalizar o comunicado, Mustafá responde às alegadas declarações do presidente do Sporting Frederico Varandas à Procuradoria, de que alguns jogadores leoninos teriam sido ameaçados por elementos da Juve Leo em Londres.

"A Juventude Leonina tem mais de 3000 sócios ativos, sendo que qualquer adepto a título individual pode realizar este tipo de ações. Atribuir de forma caluniosa estes acontecimentos à claque é mais um ato de difamação. Estou convicto de que não foram estas as declarações do nosso presidente Frederico Varandas, uma vez que até à data não houve qualquer confirmação desta abordagem por parte de nenhum elemento da claque Juventude Leonina", referiu.

A finalizar, desmente desentendimentos com Frederidico Varandas: "Termino por esclarecer que não existe qualquer tipo de desentendimento com o presidente Frederico Varandas, não alimentando assim as falsas notícias que também foram divulgadas sobre este assunto".