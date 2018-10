Música da tourada no clássico vale multa ao Benfica

O Benfica foi multado em 765 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol por ter passado na instalação sonora do Estádio da Luz uma música alusiva às touradas no final do clássico com o FC Porto.

O castigo resulta do relatório do delegado da Liga que escreveu que "depois do jogo ter terminado e quando as equipas regressavam aos balneários, foi difundida através da aparelhagem sonora do estádio um música do género pasodoble". De acordo com aquele órgão disciplinar, os encarnados violaram "deveres de correção e urbanidade".

O CD decidiu ainda multar Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em 287 euros por não ter usado a braçadeira de treinador entre os 46 e os 84 minutos do clássico com o Benfica.

Em relação ao Sp. Braga-Rio Ave, o avançado bracarense Wilson Eduardo foi punido com dois jogos de suspensão por ter sido expulso já após o final da partida, porque de acordo com o relatório do árbitro se dirigiu ao árbitro em tom menos próprio, dizendo: "És uma vergona, ladrão de m..., já no ano passado nos roubaste em Vila do Conde."

O treinador dos arsenalistas, Abel Ferreira, foi punido com 765 euros porque "gesticulou de forma evidente com os braços e contestou uma decisão tomada pelo árbitro", proferindo ainda as seguintes palavras: "És muito fraco, é uma merda de critério, és uma vergonha."

Refira-se ainda que o Portimonense foi multado em 765 euros porque o corte da relva do seu estádio não estar "paralelo à linha de meio-campo, mas em faixas oblíquas" no jogo com o Sporting.