Mundial Outono/Inverno. Já há data para o campeonato do Qatar

FIFA analisa alargamento do Mundial de 2022 a 48 seleções no próximo mês

O próximo mundial de futebol vai realizar-se de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, no Qatar, anunciou esta sexta-feira o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

As altas temperaturas registadas no país em junho e julho fazem com que seja impossível jogar nestes meses, reconhece a organização que tutela o futebol mundial. Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média é de 33,9º em junho e 34,7º em julho (com máximas superiores a 41º), enquanto em novembro é de 24,2º e em dezembro de 19,2.

"Em novembro e dezembro os jogadores estão bem preparados, porque é quase o início da temporada. As federações estão informadas e terão que adaptar os seus calendários", disse esta sexta-feira Gianni Infantino, presidente da FIFA, em Moscovo, acrescentando que as ligas europeias terão de adaptar os seus calendários para acomodar esta paragem.