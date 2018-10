O jogo de futebol desta terça-feira entre o Irão e a Bolívia (os iranianos venceram por 2-1) era apenas um particular, mas acabou por ser um desafio com (alguma) história e que marcou mais um passo rumo aos direitos das mulheres iranianas. Embora com restrições.

Pela primeira vez desde outubro de 1981, o país permitiu que as mulheres pudessem assistir a um jogo de futebol. E desta vez não foram obrigadas a disfarçar-se de homens e a correr o risco de serem detidas, como aconteceu num passado recente. Foi tudo permitido pelas autoridades.

De acordo com a agência estatal ILNA, um grupo organizado de mulheres esteve nas bancadas do estádio a dar apoio aos jogadores iranianos. Mas existiram restrições, pois as cerca de 100 mulheres presentes eram familiares dos jogadores (mulheres e mães de atletas) e elementos da equipa de futebol feminina.

Esta restrição, aliás, levou já Darya Safani, ativista dos direitos das mulheres em Bruxelas, a criticar as autoridades iranianas pelo truque utilizado. "Até as mulheres serem livres de comprar bilhetes para os jogos, a proibição de entrada nos estádios não será levantada. Isto é o mesmo que fazem no voleibol e no basquetebol: escolhem só algumas mulheres. É um truque."

Nos últimos tempos, as autoridades do Irão têm permitido a entrada de mulheres em recintos desportivos. Já aconteceu em jogos de voleibol e basquetebol. Agora foi a vez do futebol. Mas como se pode constatar, a liberdade ainda não é total.