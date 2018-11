Mulheres assistiram em Teerão à final da Liga dos Campeões asiática

Mulheres voltam ao estádio no Irão. Mas só algumas foram autorizadas

As imagens que chegam das agências fotográficas causam surpresa. Mulheres iranianas, nas bancadas de um estádio, com cachecóis e outros adereços a apoiarem a equipa de futebol do Persepolis na final da Liga dos Campeões asiática.

Segundo foi difundido por agências iranianas, o regime de Teerão permitiu a entrada de centenas de mulheres no Azidi Stadium, este sábado, naquilo que pode ser entendido como um sinal de abertura para alterar a política de exclusão das mulheres dos recintos desportivos, em vigor desde a Revolução Islâmica de 1979.

A agência ISNA reporta que a entrada das mulheres foi muito saudada pela maioria dos 80000 espetadores que lotaram o recinto. No entanto, nas redes sociais, há várias iranianas e iranianos a denunciar que as mulheres a quem foi permitida a entrada no estádio para ver a final da Liga dos Campeões asiática foram cuidadosamente escolhidas pelas autoridades, tratando-se sobretudo de familiares de dirigentes e jogadores.

O jogo teve o presidente da FIFA, Gianni Infantino, entre a assistência, numa altura em que a FIFA tem trabalhado em conjunto com os responsáveis iranianos para encontrar uma solução que permita terminar com a proibição de acesso das mulheres aos estádios.

Recorde-se que durante o último Mundial de futebol algumas mulheres iranianas puderam entrar no mesmo Azidi Stadium para assistir à transmissão, em ecrã gigante, do jogo entre o Irão e a Espanha. E também no mês passado, um grupo de 100 mulheres tinha sido autorizado a assistir à partida amigável entre o Irão e a Bolívia.

Este sábado deu-se mais um passo em frente numa luta que se arrasta há quase 40 anos. Para o Persepolis, a presença feminina não foi suficiente, no entanto. A equipa não foi além de um empate a 0-0 com o Kashima Antlers, perdendo o troféu devido à derrota na primeira mão, no Japão, por 2-0.