Moutinho dá empate ao Wolverhampton em casa de Mourinho

Terminou empatado o duelo da liga inglesa entre os treinadores portugueses José Mourinho (Manchester United) e Nuno Espírito Santos (Wolverhampton), a contar para a 6.ª jornada.

Os red devils, a jogar em casa, adiantaram-se no marcador aos 18 minutos, através de um remate à entrada da área do médio brasileiro Fred, servido por Pogba.

No entanto, João Moutinho gelou Old Trafford aos 53' através de um golaço de pé esquerdo, num lance que contou com a assistência de Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica, e com a participação do extremo luso Hélder Costa, que fez o cruzamento a partir do lado direito.

Além de João Moutinho (saiu aos 80') e Hélder Costa (substituído aos 75'), os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves e Diogo Jota também estiveram em campo.

Bernardo Silva marca e dá a marcar

João Moutinho não foi, porém, o único português que marcou este sábado na Premier League. Também Bernardo Silva faturou (e assistiu) na vitória folgada do campeão Manchester City no terreno do Cardiff, por 5-0.

Menos afortunados estiveram Ricardo Pereira e Adrien Silva, que não saíram do banco do Leicester na vitória caseira sobre o Huddersfield (3-1).

Cédric Soares, por sua vez, atuou os 90 minutos na derrota do Southampton no reduto do Liverpool (0-3).

Noutros jogos do dia, Fulham e Watford empataram a um golo, Crystal Palace e Newcastle não foram além do nulo e o Burnley triunfou por 4-0 na receção ao Bournemouth.

Pode ver AQUI a classificação da Premier League.