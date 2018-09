Mourinho volta a perder. United derrotado (3-1) no campo do West Ham

O Manchester United de José Mourinho foi derrotado este sábado na visita ao campo do West Ham, por 3-1. Foi a terceira derrota (perdeu com o Brighton e com o Tottenham) do treinador português esta temporada na Liga inglesa, quando estão apenas decorridas sete jornadas na Premier League. O Manchester United, que é oitavo classificado, pode descer ainda mais lugares na classificação depois dos jogos desta ronda.

Numa semana marcada por notícias dando conta de um enorme divisão no balneário dos red devils, e pela eliminação do Manchester United na Taça da Liga inglesa, um triunfo este sábado permitira baixar o tom do ruído. Mas a derrota em Londres promete assim mais uma semana animada, numa altura em que as críticas ao treinador português sobem de tom.

Ao intervalo, o West Ham já vencia por 2-0, golos de Felipe Anderson, logo aos cinco minutos, e um autogolo do ex-benfiquista Lindelof. Aos 71'. Marcus Rashford ainda reduziu e pensou-se que o United poderia dar a volta aos acontecimentos. Só que essa esperança acabou aos 74', quando Arnautovic fez o 3-1 final para o West Ham.

Esta foi apenas a segunda vitória do West Gam diante do Manchester nos últimos 20 anos. A última tinha sido em maio de 2016. E desde 1982 que os hammers não batiam o United por mais de dois golos de diferença.