Mourinho revela que Dalot não defronta portugueses do Wolves

Mourinho: "Dalot é o melhor lateral direito da sua idade no futebol europeu"

Diogo Dalot estreou-se pelo Manchester United nesta quarta-feira, frente aos Young Boys, em jogo relativo à 1.ª jornada da Liga dos Campeões tendo sido fartamente elogiado pela crítica e mesmo pelo seu treinador que o considerou já como um dos melhores laterais europeus.



Contudo, Mourinho revelou nesta sexta-feira que Dalot não vai defrontar o Wolverhampton, equipa treinada por Nuno Espírito Santo e que conta ainda no plantel com mais sete portugueses.



"​​​​Quero que ele neste processo de adaptação jogue totalmente fresco. Por isso, não joga amanhã, mas joga terça-feira. Já é bastante difícil para um rapaz de 19 anos vindo de outro país jogar pelo Manchester United, ainda por cima depois de uma cirurgia, não precisa de enfrentar mais dificuldades pela acumulação de jogos», sustentou antes de reforçar os elogios a Dalot: "Era um terreno difícil (ndr. referindo-se ao jogo com o Young Boys), agora tem de recuperar totalmente e terça-feira joga de novo. Mas mostrou àqueles que não o conhecem bem que ele não está aqui como um jogador de formação, está aqui para lutar por um lugar porque ele é muito bom jogador."