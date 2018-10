Mourinho promete respeito ao Chelsea: "Não vou festejar como louco"

José Mourinho regressa este sábado a Stamford Bridge, a casa do Chelsea, clube pelo qual teve duas passagens e onde conquistou três Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, três Taças da Liga inglesa e uma Supertaça. Será um reencontro diante do primeiro clube que orientou no estrangeiro como treinador principal, quando deixou o FC Porto no final da temporada 2013/14.

Talvez por isso, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de lançamento do Chelsea-Manchester United deste sábado, relativo à oitava jornada da Liga inglesa, agendado para as 12.30, o treinador português, mesmo a viver dias complicados devido ao mau momento da sua equipa, prometeu que irá respeitar o Chelsea.

"Não vou festejar como um louco um golo ao Chelsea ou a vitória em Stamford Bridge. Isso não vai acontecer. Vou tentar controlar-me e respeitar os adeptos, que estiveram ao meu lado durante muitos anos. Para fazer isso teria de perder por completo o meu controlo emocional. E isso não é fácil. Vou sempre pensar no sítio onde estou, no estádio e no público nas bancadas. A verdade é que é apenas mais um jogo, onde espero que os meus jogadores estejam bem. É isso que quero. Mas este sábado sou 100% Manchester United", afirmou Mourinho.

Este será o nono confronto de José Mourinho frente ao Chelsea ao serviço de outro clube. E até ao momento regista-se um empate: quatro vitórias e quatro derrotas. A primeira vez que o técnico português mediu forças contra o clube que orientou foi em 2010, pelo Inter Milão, na Liga dos Campeões. E venceu os dois jogos.

Todos os restantes confrontos foram já como treinador do Manchester United. E do primeiro não guardou saudades, quando em outubro de 2016 foi goleado por 4-0 em Stamford Bridge diante de um Chelsea treinado por Antonio Conte. Na mesma temporada, mas a Taça de de Inglaterra, voltou a reencontrar o seu antigo clube e perdeu por 1-0. Mas no jogo da segunda volta do campeonato, em Old Trafford, venceu por 2-0.

Na época passada, os dois emblemas defrontaram-se em três ocasiões. Perdeu os dois jogos em Stamford Bridge por 1-0 (um dio campeonato, outro da Taça), e bateu os londrinos em Manchester por 2-1, num jogo onde fez as pazes com o treinador Antonio Conte. Este sábado, no nono duelo diante da sua antiga equipa, pode desempatar este duelo particular, numa altura em que está debaixo de fogo com o Manchester United num modesto oitavo lugar, a sete pontos dos líderes Manchester City, Chelsea e Liverpool.

O italiano Maurizio Sarri, treinador do Chelsea, deixou grandes elogios ao Manchester United e a José Mourinho. "É uma equipa muito forte, Jogador a jogador êem a melhor equipa da Premier League. Além disso têm um treinador que ganhou tudo em todo o lado. Acho que todos têm que respeitá-lo. É um dos melhores do mundo."