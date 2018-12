Mourinho prefere evitar FC Porto

José Mourinho não quer um Manchester United - FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões (sorteio esta segunda-feira, 11.00). Há cerca de 15 anos, do outro lado, o treinador português, agora nos red devils, foi a Old Trafford eliminar os ingleses pelos dragões. Que se sagrariam campeões europeus em Gelsenkirchen em maio.

"As pessoas olham para o FC Porto, entre o Real Madrid, Bayern Munique, Barcelona e Borussia Dortmund e pensam que são o adversário mais acessível. Eu penso exatamente o contrário. Acho que foi essa a ideia que o Manchester United teve há 15 anos e, mesmo com uma equipa recheada de estrelas, foi eliminado e o FC Porto seguiu em frente", recordou Mourinho, em declarações publicadas este domingo no site oficial do clube inglês.

Em 2003/2004, o FC Porto de José Mourinho bateu o pé aos Manchester United nos oitavos-de-final: 2-1 no Dragão, 1-1 em Old Trafford, com um golo épico de Costinha no final a levar o técnico a correr desenfreadamente pela linha lateral do estádio até à bandeirola de canto, onde os jogadores festejavam o precioso empate.

"Sinceramente, não gostaria de ter de os defrontar, porque sei que são uma equipa muito boa", defendeu Mourinho, referindo-se em parte à campanha do campeão nacional na atual edição, na qual foi a melhor equipa da primeira fase, tendo vencido o Grupo D invicta, com um total de 16 pontos.

"Mesmo as equipas que venceram os seus grupos não estão descansadas. Sabem que poderão encontrar um adversário muito difícil, que terminou em segundo lugar no seu grupo. Haverá, certamente, um grande jogo em Old Trafford, independentemente do adversário", concluiu.