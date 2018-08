Mourinho por Zidane? "Lugar não está livre", diz o Manchester United

O arranque de temporada do Manchester United tem sido marcado pelas polémicas internas, com José Mourinho no epicentro do furacão. O treinador português manifestou diversas vezes a sua insatisfação pela inação do clube no mercado de transferências, onde só conseguiu dois reforços (o brasileiro Fred e o português Dalot), tem alegadamente vários conflitos abertos com jogadores como Pogba e com o diretor-executivo Ed Woodward e viu a equipa perder já na segunda jornada do campeonato, na deslocação ao Brighton.

O cenário fez disparar rumores sobre um possível despedimento do treinador português, que em janeiro passado renovou o contrato com os red devils até 2020, e o nome de Mourinho encabeça mesmo as listas das casas de apostas sobre qual será o primeiro treinador a ser despedido na Premier League. Na Skybet, por exemplo, a aposta no português rende três vezes o montante apostado, enquanto Pep Guardiola (treinador do campeão Manchester City), no outro extremo, está cotado a 100 para 1.

O nome de Zidane tem sido lançado como um possível candidato a substituir Mourinho, com o jornal francês L'Equipe a publicar há alguns dias que o ex-técnico do Real Madrid tem como próximo objetivo treinar o clube de Old Trafford. Mas uma fonte da administração do Manchester United negou esta terça-feira, à BBC, que o clube esteja a considerar a troca: "Porque é que haveríamos de discutir o nome de Zidane se o lugar não está disponível?"

José Mourinho está na sua terceira temporada como treinador do Manchester United, clube com o qual ganhou uma Supertaça inglesa, uma Taça da Liga e uma Liga Europa na sua primeira época em Old Trafford. Na Premier League, foi sexto em 2016/17 e segundo na temporada passada. Atualmente, o Manchester United está em nono, ao fim de duas rondas no novo campeonato,