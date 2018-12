Mourinho empata com o Arsenal e Espírito Santo vence o Chelsea

O Manchester United de José Mourinho empatou esta quarta-feira (2-2) em Old Trafford com o Arsenal, numa partida em que Pogba e Lukaku começaram no banco. Foi o nono jogo em 15 jornadas já cumpridas na Premier League que os red devils não conseguiram vencer (seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas), continuando por isso numa posição modesta da classificação (oitavo lugar), agora a 18 pontos do líder Manchester City.

A equipa treinada por Unai Emery colocou-se em vantagem aos 26 minutos, por intermédio do marroquino Shkodran Mustafi, num grande frango do guarda-redes De Gea. Mas antes do intervalo, Martial apontou o golo do empate. No segundo tempo, os londrinos voltaram a estar em vantagem no marcador através de Lacazette. Mas no minuto logo a seguir, Lingard fixou o resultado final em 2-2.

O Wolverhampton da armada portuguesa orientada por Nuno Espírito Santo (Rúben Vinagre, João Moutinho e Diogo Jota foram titulares; Hélder Costa e Ivan Cavaleiro entraram na segunda parte) deu um safanão na crise de resultados - não vencia há seis jogos -, ao receber e vencer o Chelsea, por 2-1. Os londrinos chegaram ao intervalo em vantagem, através de um golo de Loftus-Cheek. Mas na segunda parte, o ex-benfiquista Raúl Jiménez e o português Diogo Jota fixaram o resultado final. O Wolves está agora na 12.ª posição e o Chelsea desceu para quarto.

O Everton de Marco Silva (André Gomes foi titular) marcou passo na receção ao Newcastle, não indo além de um empate a um golo. A equipa de Rafa Benítez colocou-se em vantagem através de Salomon Rondon aos 19'. Mas o brasileiro Richarlison empatou aos 38'.

O Liverpool começou a perder na deslocação ao campo do Burnley - golo de Jack Cork, aos 54' - mas deu a volta ao jogo no espaço de sete minutos, com James Milner e Roberto Firmino a fazerem o 2-1. No tempo de compensação, Shaqiri fez o 3-1 final. A equipa de Anfield é agora terceira classificada.

Por último, o Tottenham recebeu e venceu sem dificuldades o Southampton (Cédric Soares foi titular), por 3-1, com golos da autoria de Harry Kane, Lucas Moura e Son Heung-min. E o Leicester, com Adrien no banco, empatou a um golo na visita ao Fulham.