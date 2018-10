Mourinho elogia Ronaldo e descarta regresso ao Real Madrid

Esta terça-feira, o estádio de Old Trafford vai ser palco de um Manchester United-Juventus, jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, que vai marcar o regresso de Cristiano Ronaldo à cidade inglesa e o reencontro com José Mourinho, que o treinou no Real Madrid.

Esta segunda-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, Mourinho foi questionado pelos jornalistas sobre o patamar onde colocaria Ronaldo atualmente. E a resposta não podia ser mais categórica. "O Ronaldo está num nível no qual não precisa destas perguntas ou respostas. É um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Ninguém pode questionar isso. É um dos melhores de sempre, tão simples como isto", referiu.

Para Mourinho, a Juventus é uma das candidatas a vencer esta época a Liga dos Campeões. E na sua resposta, surgiu mais um elogio a Ronaldo. "É candidata sim. É uma equipa com experiência, ganhou sete campeonatos consecutivos e tem Cristiano Ronaldo. Além disso, é uma equipa que tem estado bem nos últimos anos nas provas europeias."

As perguntas sobre Ronaldo continuaram, e quando lhe perguntaram sobre a escolha de Ronaldo, em trocar o Real Madrid pela Juventus, o técnico português decidiu cortar o mal pela raiz. "Não quero falar mais para os jornalistas espanhóis, pois apenas estão interessados no Real Madrid e em Ronaldo. Vou defrontar uma das maiores equipas do mundo, é isso que me motiva e traz aqui. Não quero que esta conferência vá por caminhos que não me interessam", atirou.

O treinador português foi ainda questionado sobre as notícias que esta segunda-feira o davam como possível substituto de Julen Lopetegui no Real Madrid. Algo que Mourinho fez questão de negar. "O meu futuro é aqui. Tenho contrato com o Manchester United e quero cumpri-lo até ao último dia. E se possível permanecer no clube depois disso. Só penso no Manchester United."