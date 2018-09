Mourinho elogia Nuno Espírito Santo: "Tem feito um trabalho fantástico"

Este sábado, Manchester United e Wolverhampton vão medir forças em Old Trafford, na Premier League, num confronto entre dois treinadores portugueses: José Mourinho vs. Nuno Espírito Santo, dois velhos conhecidos do FC Porto, quando o Special One treinava os dragões e Nuno era guarda-redes, tendo estado nos dois títulos europeus conquistados pelo FC Porto - a Taça UEFA de 2003 e a Liga dos Campeões em 2004.

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, José Mourinho desfez-se em elogios ao seu antigo jogador, que conseguiu subir o Wolverhampton de divisão na época passada.

"Há jogadores que temos sempre o sentimento que podem vir a ser treinadores, mas penso que nem pensei nisso na altura em que estive no FC Porto. Mas agora diria que 75% dos jogadores daquela equipa são agora treinadores. O Nuno chegou à Premier League pelo seu próprio mérito. Entrou pelo Championship e ganhou o direito a estar aqui. Tem feito um trabalho fantástico, os resultados falam por si", elogiou o Special One.

De facto, olhando para a equipa do FC Porto que conquistou a Liga dos Campeões - vitória na final sobre o Mónaco por 3-0 -, muitos jogadores daquele plantel tornaram-se treinadores. Além de Nuno Espírito Santo, talvez o exemplo de maior sucesso seja Sérgio Conceição, atual técnico do FC Porto. Depois há ainda os casos de Jorge Costa, Pedro Emanuel, Secretário, Costinha, Sérgio Conceição, Tiago, Benni McCarthy, Nuno Valente, Jankauskas, Mário Silva e Alenichev.

Os elogios ao Wolverhampton e à legião de jogadores portugueses do clube de Nuno prosseguiram: "Tem também a ver [o sucesso] com arranjar os [portugueses] certos e penso que eles têm bons jogadores jovens, assim como bons jogadores experientes. Esta época foram buscar o guarda-redes da seleção portuguesa [Rui Patrício], o Moutinho, que faz parte do clube das 100 internacionalizações por Portugal. Têm grande estabilidade na equipa, os jovens têm bom potencial e pode ver-se o trabalho da equipa técnica. São uma muito boa equipa."