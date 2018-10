A vida não corre nada bem a José Mourinho no Manchester United e, talvez por isso, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Newcastle, o treinador português surgiu com cara de poucos amigos, depois de ter antecipado a conferência para as 8.30 da manhã quando inicialmente estava prevista para as 13.00 horas.

O encontro com os jornalistas durou cerca de três minutos e meio, muito pouco para o que costuma ser habitual. Mourinho respondeu às perguntas dos jornalistas, estendeu-se numa, mas foi parco em palavras nas outras.

Mesmo assim, o técnico admitiu que o Manchester United é capaz de fazer "muito melhor", que "precisa de somar mais pontos" e lamentou que que o clube esteja sem vencer em casa há alguns jogos. Questionado sobre se a situação atual do clube é aceitável, Mourinho respondeu que "não", mas negou-se a apontar razões.

O treinador português está debaixo de fogo em Manchester. O clube não vence há quatro jogos (esta terça-feira empatou em casa com o Valência, na Champions) e está em 10.º lugar na Liga inglesa, já a nove pontos dos líderes Manchester City e Liverpool. Além dos resultados desportivos, Mourinho parece envolvido numa guerra de balneário, contestado por vários jogadores, e têm sido noticiadas várias desavenças com Paul Pogba, o jogador mais caro da história do clube.