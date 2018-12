Mourinho despedido pelo Manchester United

José Mourinho já não é treinador do Manchester United, anunciou o clube em comunicado esta terça-feira. O treinador português deixa assim o clube inglês após duas épocas e meia, nas quais não conseguiu fazer regressar o clube ao topo do futebol inglês.

"O Manchester United informa que José Mourinho deixou o clube. Queremos agradecer pelo seu trabalho durante o tempo no clube e desejamos-lhes sucesso no futuro. Um treinador interino será indicado para o que resta da época, enquanto o clube conduz um processo de recrutamento para um novo treinador", lê-se no comunicado do clube.

José Mourinho não resiste assim à contestação que se fazia sentir e que já não era de agora. Deixa o clube de Old Trafford na sexta posição da Premier League, com 26 em 17 jornadas, a 19 do líder Manchester City. Somou sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas no campeonato esta época, com outro mais negativo a ser o número de golos que a equipa sofreu: 29, mais um do que em toda a temporada passada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além disso, nos cinco jogos realizados com os cinco primeiros classificados não venceu um e também sofreu uma eliminação da Taça da Liga às mãos do Derby County, em casa. Alguma consolação estava ainda no facto ter passado aos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde o Manchester United vai medir forças com o Paris Saint-Germain.

No último encontro de José Mourinho à frente dos red devils, a equipa perdeu 3-1 com o Liverpool, num encontro onde os jogadores de Jürgen Klopp foram claramente superiores. Esta derrota assinalou ainda outro marco negativo, já que o Manchester United igualou o pior arranque de temporada desde a época 1990/91 - 26 pontos em 17 jogos. Nesse ano, a equipa então treinada por Alex Ferguson terminou o campeonato no sexto lugar, a 24 pontos do campeão Arsenal.

"Se me perguntam se podemos ganhar o título, claro que não, é irreversível. Ainda podemos chegar ao quarto lugar, mas não vai ser fácil. De certeza que vamos terminar nos seis primeiros, mas o máximo que poderemos ambicionar é um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões", desabafou Mourinho depois da derrota em Anfield Road.

Antes de rumar a Manchester, José Mourinho foi despedido do Chelsea (segunda passagem) durante a época 2015/2016, a 17 de dezembro. Três anos e um dia depois, o português volta a sair de um clube inglês no decorrer da temporada.

Ao serviço do Manchester United, José Mourinho conquistou uma Liga Europa, uma Taça da Liga e uma Supertaça de Inglaterra.