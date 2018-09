Mourinho chega a acordo com o fisco espanhol: pena transformada em multa

A notícia é do El Mundo: o treinador do Manchester United vai aceitar a condenação a um ano de prisão, convertida em multa, pela prática de dois delitos fiscais relacionados com uma fraude de 3,3 milhões relacionados com direitos de imagem.

Na prática, o treinador vai desembolsar 669.323 euros, uma vez que em 2014 já tinha desembolsado 4,4 milhões de euros em taxas, coimas e juros relativos a uma primeira investigação.

Segundo o título espanhol, Mourinho vai aceitar por escrito ter ocultado ao fisco espanhol os seus rendimentos relacionados com os direitos de imagem dos anos de 2011 e 2012, que recebeu através de uma empresa sedeada num paraíso fiscal, as Ilhas Virgens Britânicas.

Em contrapartida, a justiça aceitará a comutação da pena de prisão em multa.

O caso de José Mourinho envolve verbas menos avultadas, mas terá o mesmo final que o de Cristiano Ronaldo, que vai pagar 19 milhões de euros de multa.

O El Mundo lembra que quer o empresário Jorge Mendes, quer o advogado Carlos Osorio, "verdadeiro cérebro jurídico" do esquema de ocultação de rendimentos, não foram chamados a responder.