Motocilista de 40 anos morre após despiste no Autódromo do Estoril

Sérgio Leitão, motociclista português de 40 anos, faleceu esta tarde em Cascais depois de se ter despistado no Autódromo do Estoril quando competia no Campeonato Nacional de Velocidade.



O piloto despistou-se pelas 15.20 tendo sido socorrido de imediato por uma equipa de bombeiros de Alcabideche e os médicos presentes, por imperativo da competição. Chegou com vida ao Hospital de Cascais mas não resistiu aos ferimentos sofridos em pista.



"Logo após o acidente foram acionados todos os meios habituais neste tipo de situações. A equipa de comissários e a equipa médica cumpriram com o seu trabalho e o piloto foi evacuado assim que as operações de estabilização terminaram. Infelizmente veio a falecer já no hospital e após uma reunião com todos os elementos do júri foi decidido cancelar o restante evento", disse António Lima, presidente do Motor Clube do Estoril, ao site da Federação Motociclismo de Portugal