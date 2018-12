Morreu Josep Lluíz Núñez, ex-presidente do Barcelona

Josep Lluíz Núñez, antigo presidente do Barcelona e grande figura do clube catalão, morreu esta segunda-feira, aos 87 anos. Núñez liderou o Barcelona entre 1978 e 2000, e é ainda hoje o presidente que mais anos esteve à frente do emblema espanhola.

Empresário do setor imobiliário, Josep Lluíz Núñez nasceu em Baracaldo, em 1931, e fundou a promotora de imóveis Núñez i Navarro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Como presidente do Barcelona esteve ligado a inúmeros êxitos e foi o líder do clube na época dourada do barcenolismo, na altura da chamada dream team de Johan Cruyff. Entre algumas das muitas transferências da sua responsabilidade estão nomes como Bernd Schuster, Ronaldo, Diego Maradona, Michael Laudrup, Ronaldo Koeman, Romário, Rivaldo e Hristo Stoichkov. Conquistou um total de 140 títulos, 30 deles no futebol, entre a Liga dos Campeões em 1992.

Durante a sua presidência, o estádio Cam Nou foi ampliado duas vezes e foi o responsável pela construção do centro de estágio de La Masia, assim como o mini-estádio e do museu do clube. Foi também durante a sua gerência que o clube aumentou consideravelmente o número de sócios.