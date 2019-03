Moreirense e V. Setúbal empatam. Sadinos não vencem no campeonato há 13 jogos

Moreirense e V. Setúbal empataram este sábado (1-1) em Moreira de Cónegos, em encontro da jornada 24.º da I Liga. A igualdade significa o 13.º jogo dos sadinos sem ganhar, para a I Liga, enquanto o conjunto orientado por Ivo Vieira mantém o 5.º posto, mas pode ver o V. Guimarães aproximar-se.

A equipa de Setúbal, orientado por Sandro, até começou melhor o encontro, e chegou à vantagem por volta dos 15 minutos, com um golo de Cádiz. O segundo golo do encontro, aos 35', também foi apontado por um jogador do V. Setúbal, Sílvio, mas na própria baliza, restabelecendo o empate no jogo.

Até ao final há a destacar a expulsão, por vermelho direto, de Halliche, defesa do Moreirense, mas não aconteceram mais golos. Com este resultado, as equipas mantêm tendências opostas. O Moreirense, a fazer um campeonato de alto nível, mantém o 5.º lugar e não perdeu para a I Liga nos últimos seis jogos, somando quatro vitórias e dois empates.

Já o V. Setúbal chegou aos 13 jogos consecutivos na I Liga sem vencer, com sete empates e seis derrotas. Os sadinos têm agora 24 pontos, um acima da zona de descida, e estão em igualdade pontual com o Marítimo, que ainda não jogou nesta jornada.

FICHA DO JOGO

Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos

Árbitro: João Malheiro (Lisboa)

Moreirense - Jhonatan Luiz; João Aurélio, Halliche, Ivanildo Fernandes, Bruno Silva; Ângelo Neto, Fábio Pacheco; Arsénio (Pedro Nuno, 87'), Chiquinho, Heriberto Tavares (Bilel Aoucheria, 81'); David Texeira (Nenê, 74')

Treinador: Ivo Vieira

V. Setúbal - Makaridze; Mano, Artur Jorge, Vasco Fernandes, Sílvio; Nuno Valente, José Semedo, Tiago Castro (Éber Bessa, 45'); Hildeberto Pereira, Jhonder Cadiz, Frédéric Mendy (Valdo Té, 55')

Treinador: Sandro Mendes

Cartão amarelo a Sílvio (19'), Éber Bessa (66'), Ângelo Neto (72'), Pedro Nuno (90'), Makaridze (90'), Jhonder Cadiz (90'). Cartão vermelho a Halliche (83')

Golos: 0-1, Jhonder Cadiz (17'); 1-1 Sílvio (35' pb)