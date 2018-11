Montalegre quer criar todas as condições para receber o Benfica

Os homens do Montalegre: "Somos irmãos fora do estádio. Aqui eu sou o presidente e ele é o mister"

A autarquia de Montalegre vai tentar "criar todas as condições" para o clube receber o Benfica no seu estádio, nos oitavos de final da Taça de Portugal, disse à Lusa o presidente Orlando Alves.

"Do que na nossa parte for possível, cá estaremos para criar todas as condições para que o jogo se realize em Montalegre", assegurou o autarca do concelho do Alto Tâmega, em reação ao sorteio.

Segundo Orlando Alves, será "importante para o clube e para a região" que o jogo se realize no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, a casa do Montalegre.

O emblema transmontano do Campeonato de Portugal atingiu pela primeira vez na sua história uma fase tão adiantada da Taça de Portugal e o sorteio levará a um trabalho entre clube e autarquia para garantir a receção ao Benfica. "Iremos reunir brevemente com a direção do clube para acertar todos os pormenores, pois não é todos os dias que um grande do futebol vem a uma terra também grande como é Montalegre", atirou.

Admitindo que a preferência do sorteio era receber em concreto o Benfica, Orlando Alves não escondeu a satisfação pela região poder receber "um histórico do futebol português e europeu". "Vamos aguardar a fiscalização que a Federação Portuguesa de Futebol irá fazer para perceber as condições que temos para oferecer", explicou.

Para o edil socialista, o sorteio é "um prémio" para todos os que ao longo dos anos foram "persistentes" e deram "o melhor de si" para manter o clube no calendário futebolístico nacional.

O encontro entre Montalegre e Benfica é também encarado como uma "oportunidade promocional que é necessário saber aproveitar", e o autarca pretende "projetar uma imagem positiva do que de bom se faz na região". "Infelizmente ainda há muita gente que só conhece a estrada para a Costa da Caparica, mas Portugal é muito mais que a cintura de Lisboa", afincou.

Sócio do clube da terra, mas também do Benfica, Orlando Alves garante que "não haverá tendência" e irá apoiar apenas o Montalegre no encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal, cuja eliminatória está prevista realizar-se entre 18 e 20 de dezembro.