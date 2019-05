Mónaco tira a corda da garanta com vitória sobre o Amiens

Carlos Freitas apontado a diretor desportivo do Mónaco

Mónaco de Jardim com baixa de peso até final da época

O brasileiro Falcão marcou para os monegascos aos 26 minutos, e Golovin estabeleceu o resultado final, aos 82, numa altura em que Jardim já tinha trocado Gelson Martins, por Ronny Lopes.

A uma jornada do fim, o Mónaco ocupa a 16.ª posição, com 36 pontos, mais três do que o Caen, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção, em relação à qual tem vantagem nos golos marcados e sofridos.

No topo da tabela, o Lyon goleou em casa o Caen por 4-0, com um bis de Depay (49 e 74 minutos) e golos de Cornet (54) e Dembele (64), e assegurou o terceiro lugar e presença na pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Lyon segue com quatro pontos de vantagem sobre o Saint-Étienne, quarto classificado, que hoje venceu o Nice por 3-0.

O Paris Saint-Germain, que assegurou a conquista do título no final de abril, goleou por 4-0 o Dijon, 19.º e penúltimo classificado, que já só pode aspirar à presença no play-off de descida.

Dois golos de Mbappe, aos 36 e 56 minutos, e tentos de Di Maria, aos três, e Cavani, aos quatro, selaram a vitória dos parisienses, que somam 91 pontos, mais 16 do que o Lille, segundo classificado, que hoje se impôs por 5-0 ao Angers.

O Guingamp, lanterna-vermelha e já despromovido à segunda liga empatou 2-2 com o Nimes, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 2-0.

O Marselha, que venceu por 5-2 na visita a Toulouse e manteve o sexto lugar, mas ainda pode aspirar ao quinto, pois está apenas a um ponto do Montpellier, que hoje empatou 1-1 com o Nantes.