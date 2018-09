Mónaco de Leonardo Jardim cede empate em Toulouse

AS Monaco

O Mónaco, de Leonardo Jardim, não foi além do empate 1-1 na visita a Toulouse, em jogo da 5.ª jornada da Liga francesa.

Os monegascos, que não contaram com Rony Lopes devido a lesão, até estiveram em vantagem com um golo de Tielemans, mas Iseka conseguiu o empate a onze minutos dos 90.

Com este resultado, Leonardo Jardim vê a sua equipa baixar ao 15.º lugar, apenas com cinco pontos, tendo apenas conseguido um triunfo no campeonato até ao momento.

Quem também escorregou foi o Lyon, de Anthony Lopes, que não foi além do empate 2-2 em Caen, estando agora no sétimo lugar, já a oito pontos do líder PSG.

Os golos surgiram todos na segunda parte, com o Lyon a estar por duas vezes em desvantagem, tendo Beauvue (penálti) e Oniangue marcado para o Caen, que terminou o jogo com dois jogadores expulsos, enquanto Nabil Fekir e Ferland Mendy fizeram os golos dos visitantes.

Mais sorte tiveram os irmãos Rui e José Fonte, que ajudaram o Lille a vencer em Amiens por 3-2. O Lille, que contou também com o ex-bracarense Xeka no onze, beneficiou de três golos de Nicolas Pepe, tendo a equipa da casa reduzido nos últimos minutos por Rafal Kurzawa e Ghoddos.

Refira-se que o Lille partilha com o Toulouse o segundo lugar da tabela classificativa.

Eis os jogos da 5.ª jornada da Liga francesa:

Nice-Rennes, 2-1

Paris Saint-Germain-Saint Etienne, 4-0

Caen-Lyon, 2-2

Dijon-Angers, 1-3

Montpellier-Estrasburgo, 1-1

Amiens-Lille, 2-3

Toulouse-Mónaco, 1-1

ESTE DOMINGO

Nantes-Stade Reims

Bordéus-Nimes

Marselha-Guingamp

