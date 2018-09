Modric: "Ronaldo felicitou-me e disse que eu merecia o prémio"

Boa primeira parte e duas estreias no empate com a vice-campeã mundial

A eleição de Luka Modric como melhor jogador do ano da UEFA fez correr muita tinta e até levou o empresário Jorge Mendes, que defende os interesses de Cristiano Ronaldo, a dizer que se tratou de algo "simplesmente ridículo". Pois bem, esta quinta-feira, após o Portugal-Croácia, o jogador que foi colega de equipa de CR7 no Real Madrid confessou que o próprio Ronaldo o felicitou.

"Estou feliz por estar nos finalistas [do The Best] e o que acontecer, acontecerá. Há pessoas a decidir. Tenho uma boa relação com o Ronaldo, continuará na mesma. Para mim os prémios individuais são importantes, mas mais importante são os coletivos. Não estou obcecado com isso. Já falámos. Ele mandou-me uma mensagem a felicitar-me [pelo prémio da UEFA]. Disse que estava feliz e que eu merecia o prémio. E disse também que queria ver-me em breve. Só isso, temos uma boa relação", disse Modric em relações à RTP3.