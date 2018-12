Modric rejeitou proposta de renovação do Real Madrid, diz televisão madrilena

Luka Modric rejeitou uma oferta de renovação de contrato por parte do Real Madrid e pode ter em mãos uma grande proposta do Inter, avançou o canal madrileno Telemadrid.

O médio croata foi o jogador de futebol em maior destaque em 2018, ao ser considerado o melhor jogador do Mundial 2018, realizado na Rússia, o melhor jogador do mundo FIFA, e venceu ainda a Bola de Ouro.

Recentemente foi considerado o melhor desportista croata do ano e também o melhor desportista dos Balcãs em 2018, como recorda o ​​​​​​​As, impondo-se a Djokovic, que venceu cinco vezes seguidas o galardão (2011 a 2015). Tornou-se também o primeiro futebolista desde 1994 a recebe a distinção. Nesse ano, o búlgaro Hristo Stoichkov venceu o prémio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Telemadrid referiu também que Modric, que tem contrato com o Real Madrid até 2020, terá em mãos uma proposta do Inter, que tenciona oferecer ao jogador um contrato de dois anos, com um ordenado a rondar os dez milhões de euros por temporada. Depois disso, o objetivo do croata seria mudar-se para a China, para jogar mais alguns anos antes de se retirar do futebol.

Não é a primeira vez que Luka Modric é associado ao interesse do clube de Milão. No verão, já se tinha falado de uma possível ida do jogador do Real Madrid para Itália, assunto que foi abordado por Piero Ausilio, diretor desportivo do Inter, numa entrevista à Sky Sports esta semana.

"Não pensei que fosse possível contratar Modric, mas porque não sonhar? Apenas disse a quem me propôs que estávamos presentes e que se o que nos diziam era verdade, deviam falar com o Real Madrid e dizerem-nos algo. Honestamente, não nos sentíamos preparados porque sabíamos das nossas hipóteses. Tentar de novo? No futebol de hoje não se pode dizer nunca", afirmou Ausilio.

A cadeia televisiva espanhola contou que Modric estaria à espera de uma oferta superior à que já havia recebido por parte do Real Madrid, o que não aconteceu. Se o croata quiser sair, os madrilenos estão obrigados a vencer no verão para terem algum retorno e evitar que Modric saia em final de contrato no final de 2019/2020. Do lado do Real Madrid, haverá tranquilidade e os dirigentes confiam num acordo como desfecho.

Nota: Ainda assim, hoje é um dia "suspeito" em Espanha, porque esta sexta-feira, 28 de dezembro, celebra-se em território espanhol uma data semelhante ao Dia das Mentiras em Portugal. Assim, como é tradição, vários meios de comunicação espanhóis (mas também clubes e atletas) aproveitam o dia para contar piadas como se fossem verdade.