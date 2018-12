Modric partilhou Bola de Ouro com os colegas no treino do Real Madrid

Luka Modric recebeu na segunda-feira à noite, em Paris, o troféu Bola de Ouro, prémio da revista France Football que distingue anualmente o melhor jogador do mundo. Esta terça-feira, antes do treino do Real Madrid, o internacional croata fez questão de partilhar o troféu com os seus colegas de equipa, com o momento a ficar registado numa fotografia de família.

O médio do Real Madrid bateu Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann, respetivamente segundo e terceiro classificados. "Em crianças todos temos sonhos e o meu era jogar por um grande clube. A Bola de Ouro era mais do que um sonho para mim. É uma honra receber este prémio esta noite. Estou feliz, orgulhoso e honrado. Tenho sensações incríveis neste momento, que são difíceis de expressar em palavras. Permitam-me agradecer a todos os que me ajudaram a chegar aqui esta noite", referiu Modric durante a gala da revista France Football.

Luka Modric tornou-se o primeiro futebolista croata a vencer a Bola de Ouro, colocando um ponto final a uma década de hegemonia do português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi. Vencedor da Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid e vice-campeão do mundo pela Croácia, Modric junta o galardão atribuído pela revista France Football ao prémio The Best da FIFA e ao de melhor jogador da UEFA.