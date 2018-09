Modric e o prémio The Best: "Cristiano leva estas coisas muito a sério"

The Best: Quem vota e quais as diferenças para a Bola de Ouro

the best

the best

The Best

Luka Modric manifestou-se "muito feliz por estar aqui entre estes grandes jogadores", à entrada para a gala da FIFA onde será entregue o prémio The Best referente ao melhor jogador do ano e para o qual o médio croata surge como favorito.

O jogador do Real Madrid disse ter feito a "melhor temporada da carreira" e não se coibiu de falar sobre Cristiano Ronaldo, outro dos finalistas ao prémio mas que não está presente na cerimónia.

"Não, desta vez não falei com ele", referiu Modric, que após vencer o prémio de melhor do ano da UEFA disse ter trocado mensagens com Ronaldo e recebido felicitações do português. "Desta vez não", disse. "Cristiano leva estas coisas muito a sério", acrescentou o croata.