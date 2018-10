Mo Farah vence maratona de Chicago com recorde da Europa

O campeão olímpico, que recentemente trocou as pistas pelas provas de estrada, completou a distância com o tempo oficioso de 2:05.11 horas, marca que passa a ser a melhor europeia de sempre, à frente das 2:05.48 com que o norueguês Sondre Nordstad Moen venceu em Fukuoka, no Japão, em dezembro de 2017.

Mo Farah, que detém igualmente as melhores marcas europeias nos 1.500 e nos 10.000 metros, impôs-se ao etíope Mosinet Geremew (2:05.24) e ao japonês Suguru Osako (2:05.50).

Com seis medalhas de ouro em Mundiais e quatro ouros olímpicos, dois em Londres2012 e dois no Rio2016, em ambos os casos nos 5.000 e 10.000 metros, Mo Farah é considerado o atleta de pista mais bem-sucedido da história do Reino Unido.

Na prova feminina, a vencedora em Chicago foi a queniana Brigid Kosgei, com o tempo de 2:18.35 horas.