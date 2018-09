Mitroglou fechou a goleada que põe o Marselha em segundo

O Marselha goleou este domingo o Guingamp por 4-0, na partida que encerrou a 5.ª jornada da Liga francesa. Com este resultado a equipa orientada por Rudi Garcia recuperou o segundo lugar, em igualdade pontual com o Lille e o Toulouse e a cinco pontos do líder Paris Saint-Germain.

Sem Rolando, os marselheses só começaram a construir a goleada na segunda parte graças a dois golos de Thauvin, um de Dimitri Payet e outro do ex-benfiquista Mitroglou, que fechou as contas da partida. O Guimgamp, que teve Pedro Rebocho no banco de suplentes, é neste momento a única equipa que ainda não tem qualquer ponto no campeonato ocupando por isso o último lugar.

O Nantes, treinado por Miguel Cardoso, não foi além do empate a zero, em casa, com o Stade de Reims, encontrando-se no 17.º lugar. Ainda assim, à frente do histórico Bordéus, que se encontra em penúltimo depois de ter empatado 3-3 em casa com o Nimes.

Eis os jogos da 5.ª jornada da Liga francesa:

Nice-Rennes, 2-1

Paris Saint-Germain-Saint Etienne, 4-0

Caen-Lyon, 2-2

Dijon-Angers, 1-3

Montpellier-Estrasburgo, 1-1

Amiens-Lille, 2-3

Toulouse-Mónaco, 1-1

Nantes-Stade Reims, 0-0

Bordéus-Nimes, 3-3

Marselha-Guingamp, 4-0

Confira aqui a classificação da Ligue 1