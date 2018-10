A seleção do Brasil venceu esta terça-feira a Argentina, por 1-0, num jogo particular realizado na Cidade dos Desportos Rei Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Valeu aos canarinhos um golo de cabeça do defesa-central Miranda, na sequência de um canto de Neymar, quando se jogava o terceiro dos quatro minutos de tempo extra concedidos pelo árbitro.

Esta partida, denominada por superclássico, contou com três jogadores que alinham em Portugal, pois o sportinguista Rodrigo Battaglia foi titular na Argentina, tendo Salvio (Benfica) entrado aos 73 minutos enquanto Marcos Acuña (Sporting) foi lançado aos 82 minutos. No banco de suplentes do Brasil esteve o portista Éder Militão e do lado argentino esteve o benfiquista Franco Cervi.