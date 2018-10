Miranda apontado ao FC Porto

O defesa central Miranda, do Inter Milão, foi colocado na rota do FC Porto pela imprensa brasileira. De acordo com o site UOL Esporte, o internacional canarinho de 34 anos terá já sido abordado pela SAD dos dragões com vista a uma transferência no final da época.

O UOL Esporte garante que a abordagem dos dragões foi feita através de Deco, ex-jogador dos azuis e brancos que agora está ligado ao agenciamento de futebolistas. Miranda ainda não renovou pelo Inter e pode sair a custo zero no final da temporada.

O jogador, que foi associado ao FC Porto mais do que uma vez, está na Europa desde 2011 (até 2015 jogou no Atlético Madrid) e pretende continuar no velho continente, apesar de estar a ser sondado pelo Palmeiras, clube brasileiro treinado por Luiz Felipe Scolari.

O UOL Esporte garante ainda, na mesma notícia, que existe um acordo verbal para o FC Porto deixar sair o também central brasileiro Felipe na reabertura do mercado em janeiro.