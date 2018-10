Milwaukee Bucks são os únicos que só sabem vencer na NBA

Michael Jordan quer apurar o melhor de sempre num duelo com LeBron James

Sem a sua grande estrela, o grego Giannis Antetokounmpo, os Bucks, que igualaram o arranque de 1971/72, contaram com 10 ou mais pontos de sete jogadores, incluindo do turco Ersan Ilyasova, que liderou a equipa com 19, mais 10 ressaltos.

Nos Raptors, desfalcados de Kawhi Leonard, o melhor foi o internacional espanhol Serge Ibaka, autor de 30 pontos e nove ressaltos.

Os Bucks lideram a Este e, no Oeste, mandam, com sete triunfos e um desaire, os bicampeões em título Golden State Warriors, que ganharam por 149-124 no reduto dos Chicago Bulls.

Klay Thompson, com 52 pontos, em apenas 26 minutos, e um recorde da NBA de 14 triplos, superando os 13 do seu companheiro de equipa Stephen Curry, foi a figura do encontro.

Nos outros encontros, destaque para ao triunfo caseiros dos Minnesota Timberwolves, com 32 pontos de Jimmy Butler e 25 e 16 ressaltos de Karl-Anthony Towns, sobre os Los Angeles Lakers, liderados por 29 pontos e 10 ressaltos de LeBron James.

Por seu lado, os San Antonio Spurs ganharam na receção aos Dallas Mavericks por 113-108, após prolongamento, com 34 pontos de DeMar DeRozan. Nos forasteiros, o rookie esloveno Luka Doncic bateu o seu recorde de pontos, com 31.