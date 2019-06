Milan está fora da Liga Europa por castigo

O Milan foi excluído da próxima edição da Liga Europa por não cumprir as regras do Fair Play Financeiro da UEFA nos dois triénios, de 2015 a 2017, e de 2016 a 2018.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS). Após meses de disputa na Justiça, os milaneses perderam a guerra com a UEFA que justificava a exclusão da prova.

Com a exclusão do Milan, a Roma fica com a vaga direta na fase de grupos, e o Torino entra nos playoffs. A equipa de Paulo Fonseca terminou a Liga italiana no sexto lugar, posição que não lhe dava entrada direta para a Liga Europa, obrigando-a a disputar a segunda fase de qualificação. Com a saída de cena dos rossoneri, a Roma entra diretamente, enquanto o Torino, sétimo classificado da Serie A, ocupa o lugar que era da Roma.

A decisão do TAS deixa o Manchester City de sobreaviso, uma vez que o clube está em situação idêntica e em risco de falhar a Liga dos Campeões. Os cityzens estão precisamente à espera da decisão desse tribunal por alegado incumprimento do fair play financeiro.