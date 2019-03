Mike Trout, o beisebolista que assinou o maior contrato da história

Mike Trout, jogador de beisebol, assinou esta semana o contrato mais lucrativo da história do desporto. O 'slugger' acordou a extensão do seu vínculo por um período de 12 anos com os Los Angeles Angels, a troco de 430 milhões de dólares, cerca de 380 milhões de euros.

Considerado o melhor jogador das grandes ligas de beisebol, Trout pulverizou desta forma o recorde que pertencia a Bryce Harper, também jogador de beisebol, que renovou com os Philadelphia Phillies no início deste mês, encaixando 330 milhões de dólares (290 milhões de euros).

Trout preparava-se para se tornar num jogador livre em 2020, de acordo com relatos da imprensa norte-americana, já tinha várias equipas interessadas, caso do Filis, da sua terra natal. Com este novo milionário assinado com os Los Angeles Angels, tudo indica que Trout vai terminar a carreira na equipa com a qual se estreou com 19 anos.

Em comparação com outros desportos, o valor do novo contrato de Mike Trout ultrapassa os 365 milhões de dólares (321 milhões de euros) que o pugilista mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez recebeu em 2018 da agência DAZN para fazer um total de 11 combates em cinco anos.

De acordo com o Bill Shakin, jornalista especializado em beisebol do Los Angeles Times, o novo contrato assinado não contempla qualquer cláusula para que o jogador possa deixar o clube a meio do vínculo, pelo que deverá mesmo encerrar a carreira no clube de Los Angeles.

Trout, de 27 anos, foi convocado seis vezes para o All-Star Game e recebeu o título de MVP da American League (AL) em 2014 e 2016 (ficou em segundo nas votações dos anos de 2012, 2013 e 2015). O jogador, conhecido por 'The Millville Meteor', foi a primeira escolha dos Angels no draft da MLB de 2009 e fez uma breve aparição nas grandes ligas em 2011, ainda adolescente. Depois tornou-se titular pelos Angels na temporada seguinte e venceu o título de rookie do Ano da American League em 2012.