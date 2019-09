Miguel Oliveira espera "fazer uma boa corrida" no GP de Aragão de MotoGP

Apesar de ter sido o melhor da KTM, o piloto português admite que teve uma "qualificação difícil". "Começámos esta manhã com condições mistas [em termos de meteorologia]. Fizemos algumas alterações na mota e senti-me bem", explicou o almadense.

No entanto, "por qualquer razão", não conseguiu "que o pneu macio funcionasse". Ainda assim, Miguel Oliveira diz acreditar num bom resultado em Alcañiz.

"O nosso ritmo de corrida parece melhor do que uma volta rápida. Por isso, espero fazer um bom arranque para poder fazer uma boa corrida", concluiu o piloto da Tech3.

O piloto natural de Almada encontra-se em ano de estreia no MotoGP, categoria em que segue no 18.º lugar do campeonato, com 26 pontos após 13 corridas.