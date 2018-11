Miguel Oliveira despede-se da Moto2 com vitória em Valência

O português Miguel Oliveira despediu-se hoje da Moto2 com uma vitória no Grande Prémio de Valência, a terceira da temporada, que valeu o título mundial de equipas à Red Bull KTM Ajo.

O piloto da KTM, que partiu da décima posição da grelha, terminou as 25 voltas ao traçado Ricardo Tormo com o tempo de 45.07,679 minutos, deixando atrás de si os espanhóis Iker Lecuona (Swiss Ivestors KTM), a 13,201 segundos, e Alex Márquez (Marc VDS Kalex) a 22,175 segundos.

Com este resultado, e devido à queda do italiano Luca Marini (Sky VR46) e ao 14.º lugar do também transalpino Francesco Bagnaia, a equipa do português assegurou o título, com 498 pontos contra os 453 da Sky.

No campeonato de pilotos, Miguel Oliveira terminou no segundo lugar, nove pontos atrás de Bagnaia, antes de subir às MotoGP no próximo ano.

"Os primeiros quilómetros com MotoGP serão feitos com muita calma"

"Terminar com uma vitória era o que procurávamos. A forma como o fizemos foi muito positiva. Com as condições tão complicadas como estavam era preciso ser inteligente e jogar pelo seguro. As condições da pista estavam muito traiçoeiras, era fácil cometer um erro. Acabei por gerir bem esta corrida e terminar na frente, que era o nosso objetivo", sublinhou Miguel Oliveira, em declarações à Lusa após a sua terceira vitória da temporada.

Agora segue-se a subida à categoria rainha, as MotoGP, com a Tech 3 KTM. Os primeiros testes decorrem já a partir de terça-feira, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, onde o piloto da KTM fez soar a portuguesa.

"Os primeiros quilómetros com MotoGP serão feitos com muita calma, levar o meu tempo e dar o maior número de voltas possível na pista", explicou à Lusa. Quanto aos resultados que espera em 2019, é claro: "Não tenho nenhuma expectativa", concluiu.