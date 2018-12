Miguel Cardoso põe o Celta de Vigo a vencer fora de casa

O Celta de Vigo garantiu este sábado a segunda vitória desde que Miguel Cardoso assumiu o comando da equipa há 12 dias. E desta vez foi mesmo longe do Estádio Balaídos, com um categórico 3-2 no campo do Villarreal.

Os galegos chegaram mesmo a ter uma vantagem de três golos, graças a Brais Méndez, Okay Yokuslu e Maxi Gómez, tendo a equipa da casa ameaçado nos minutos finais a vantagem do Celta, uma vez que o colombiano Carlos Bacca bisou aos 83 e aos 87 minutos, deixando tudo em aberto para os instantes finais.

No entanto, a equipa de Miguel Cardoso conseguiu manter a vantagem que significou a segunda vitória do Celta fora de casa esta época na Liga espanhola. A primeira vitória tinha sido alcançada em Valência diante do Levante (2-1) na segunda jornada, no dia 27 de agosto.

Este foi o quarto jogo de Miguel Cardoso desde que assumiu a equipa de Vigo, sendo o segundo triunfo consecutivo para a Liga espanhola, depois de há uma semana ter levado a melhor sobre o Huesca nos Balaídos. Os outros dois jogos saldam-se por derrotas, ambas em San Sebastián, diante da Real Sociedad, a primeira na estreia para o campeonato e a outra na última quarta-feira que ditou o adeus dos galegos à Taça do Rei.

Com este triunfo, o Celta de Vigo subiu ao 10.º lugar da Liga espanhola com 20 pontos.

Noutro jogo deste sábado, o Sevilha perdeu a oportunidade de se isolar de forma provisória na liderança ao conceder um empate 1-1 em Valência já em período de tempo extra. Os sevilhistas, com André Silva no onze, abriram o marcador aos 55 minutos através de Pedro Sarabia, mas aos 90'+2 Diakhaby fez o empate para os valencianos que contaram com Gonçalo Guedes até aos 62 minutos.

Jogos da 15.ª jornada:

Leganés-Getafe, 1-1

Atlético de Madrid-Alavés, 3-0

Valência-Sevilha, 1-1

Villarreal-Celta de Vigo, 2-3

Espanyol-Barcelona, às 19.45 horas



Este domingo

Eibar-Levante

Huesca-Real Madrid

Real Sociedad-Valladolid

Betis-Rayo Vallecano

Esta segunda-feira

Athletic Bilbau-Girona

Confira aqui a classificação da Liga espanhola