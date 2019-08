Mick Schumacher, filho de Michael, conquista primeira vitória na Fórmula 2

"Genial. Penso que isso resume bem o que aconteceu. É um alívio, depois de muita má sorte. Estava sob pressão, pois temos um carro de alta performance e os resultados não estava a corresponder às expectativas", disse o jovem piloto, de 20 anos.

Mick Schumacher venceu a segunda corrida do fim de semana em Budapeste, cuja grelha de partida é feita pela classificação inversa da primeira, o que fez com que o alemão, oitava na primeira, partisse da 'pole position'.

"Os pneus degradaram-se e não foi fácil manter a liderança, mas consegui a primeira vitória, que me vai dar muita confiança", disse Mick, não querendo já falar da Fórmula 1: "Tenho de ter a certeza de estar pronto quando lá chegar".

Depois deste triunfo, Mick Schumacher, que teve na Hungria o apoio da mãe, da irmã e da avó, segue no 11.º lugar do campeonato de Fórmula 2, com 45 pontos, contra 196 do holandês Nick de Vries, que lidera a competição.