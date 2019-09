Michael Schumacher faz tratamento inovador em Paris

O antigo piloto alemão Michael Schumacher foi internado esta segunda-feira à tarde no Hospital Georges-Pompidou, em Paris, de acordo com o jornal francês Le Parisien, para ser submetido a um tratamento inovador com a infusão de células estaminais por todo o corpo do alemão, por forma a reduzir as várias inflamações de que padece, resultado lesões que sofreu na sequência de um acidente de esqui em dezembro de 2013.

Segundo aquele jornal francês, Schumacher, de 50 anos, chegou àquela unidade hospitalar numa ambulância de Genebra, cidade suíça onde reside atualmente, debaixo de um forte esquema de segurança, com a sua maca sendo mesmo coberta por um lençol azul para que não fosse revelada a sua identidade.

O heptacampeão do mundo de Fórmula 1 estará a cargo do cirurgião cardíaco francês Philippe Menasche, que irá esta terça-feira proceder ao tratamento inovador, na Unidade de Monotorização Contínua do Departamento de Cirurgia Cardiovascular daquele hospital, estando previsto que Schumacher receba alta esta quarta-feira