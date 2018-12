Michael Jordan não perdoa erro e dá calduço em jogador dos Hornets

Para um jogador de basquetebol, ter Michael Jordan como patrão deve ser o expoente máximo da pressão. Qualquer erro é analisado aos olhos daquele que é considerado de forma quase unânime o GOAT da NBA. The Great Of All Times. O melhor de sempre. Talvez por isso os Charlotte Hornets nunca tenham feito uma época propriamente boa desde que são propriedade do antigo jogador dos Chicago Bulls. Ou talvez porque a queda de Jordan para a gestão seja antagónica à que tinha para meter a bola no cesto. Mas, de qualquer forma, o espírito competitivo do ex-craque continua bem vivo e, na madrugada desta quinta-feira, isso ficou bem demonstrado na cabeça de Malik Monk.

Com os Hornets a fazerem uma época positiva até agora, dentro dos oito lugares que dão acesso aos play-offs na conferência Este, a equipa de Charlotte recebeu um rival direto nessa luta, os Detroit Pistons, com os quais estavam empatados em saldo de vitórias (13-13) à entrada para o jogo. Michael Jordan não quis perder a partida e marcou presença nos lugares de primeira fila junto ao banco da sua equipa. E foi dali que assistiu, incrédulo, ao disparate de Malik Monk que poderia ter custado a derrota aos Hornets.

Num final de jogo apertado, com o marcador muito equilibrado até aos últimos instantes, Michael Jordan viu o base Jeremy Lamb marcar aquele que seria o cesto da vitória (108-106) para os Charlotte Hornets quando faltavam apenas três décimas de segundo para se esgotar o tempo de jogo. Mas esse lançamento vitorioso quase foi estragado por uma ação de Malik Monk, que estava no banco e saiu disparado pelo court a festejar a vitória como se o jogo já tivesse terminado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Não tinha. Faltavam três décimas. E Monk foi sancionado com uma falta técnica que dava aos Detroit Pistons uma última chance para evitar a derrota, ainda que bastante improvável. O disparate de Monk deixou Michael Jordan irritado, com o patrão dos Hornets a fazer questão de assinalar o erro do seu jogador com duas palmadas na cabeça, em jeito de repreensão, antes de, por fim, se rir da situação. Salvou-se, para Monk, o facto de a equipa de Charlotte ter mantido o triunfo.