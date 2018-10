Onze dias depois de fraturar o braço, Messi voltou aos treinos

"Leo Messi voltou a treinar no relvado. O argentino treinou no campo número dois para começar a trabalhar a mobilidade, depois de alguns dias sem poder fazê-lo", lê-se no comunicado dos campeões espanhóis, que lideram o campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Alavés.

O avançado cumpriu alguns exercícios na companhia de Piqué e Jordi Alba, que foram dispensados do jogo de hoje no terreno da Cultural Leonesa, do terceiro escalão, para a primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Rei.

Devido à fratura no osso radial do braço direito, Messi falhou as vitórias em casa frente a Inter Milão (2-0), para a Liga dos Campeões, e Real Madrid (5-1), para o campeonato.

Na mesma nota, os 'culé' dão conta de que Luis Suárez, Coutinho e Rakitic realizaram trabalho específico e de ginásio, enquanto Sergio Busquets e Ter Stegen foram autorizados a não comparecer no treino.