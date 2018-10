Messi falha clássico com o Real Madrid: três semanas de baixa

Segundo comunicado emitido pelo Barcelona, o argentino Lionel Messi fraturou o rádio do braço direito e deverá ficar fora dos relvados por um mínimo de três semanas, depois de ter saído lesionado aos 24 minutos do jogo deste sábado, frente ao Sevilha (4-2).

A lesão acontece precisamente na semana que antecede o clássico com o grande rival Real Madrid, em Camp Nou, no próximo domingo. Um duelo que se jogará então simultaneamente sem Messi nem Cristiano Ronaldo pela primeira vez desde 2007 [recorde-se que o português trocou o Real Madrid pela Juventus no último verão].

O Barcelona, que ainda contou com um golo de Messi - aos 14 minutos, imediatamente antes de se lesionar - para se isolar no comando da liga espanhola, após bater o Sevilha (4-2), não vai poder contar com o argentino também na Liga dos Campeões, prova na qual enfrenta o Inter na próxima quarta-feira.

Veja aqui o lance em que Messi se lesionou: