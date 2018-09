Messi chegou ao Barcelona há 18 anos. E "o mundo nunca mais seria igual"

Completam-se esta segunda-feira 18 anos da chegada de Lionel Messi ao Barcelona. Foi no dia 17 de setembro de 2000 que um pequeno jovem argentino aterrou na Catalunha na companhia do pai, proveniente da cidade de Rosário.

Na altura, ninguém adivinhava que aquele miúdo franzino de 13 anos se tornaria num dos melhores jogadores de futebol do mundo, a par de Cristiano Ronaldo, com quem tem rivalizado na última década. Começou nas escolinhas do clube e, curiosamente, fez a sua estreia na primeira equipa do Barcelona em Portugal, mais concretamente na cidade do Porto, em 2004, na inauguração do Estádio do Dragão. O primeiro golo aconteceu pouco tempo depois, diante do Albacete, e o resto da história é conhecida.

O Barcelona não deixou passar em claro a data e publicou nas redes sociais um vídeo com imagens antigas de Lionel Messi ao serviço do clube. Com um título sugestivo: "O mundo nunca mais seria igual."

Entre vários títulos, destacam-se quatro Ligas dos Campeões, nove campeonatos de Espanha e três Supertaças Europeias. E depois, claro, os troféus individuais de melhor do Mundo - seis.