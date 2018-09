Mendy proibido de conduzir depois de ser apanhado em excesso de velocidade por quatro vezes

Benjamin Mendy está proibido de conduzir em Inglaterra durante um ano. A punição foi imposta pela justiça inglesa, depois do jogador tr sido apanhado a conduzir em excesso de velocidade, por quatro vezes. Além da restrição, o jogador também rfoi penalizado com uma multa de aproximadamente 2500 libras.

O carro de Mendy foi apanhado pelo radar acima do limite de velocidade permitida em quatro oportunidades, entre os dias 8 e 21 de fevereiro.

O lateral francês do Manchester City não compareceu à audiência na justiça que definiria as punições e foi representado por um advogado, Gwyn Lewis. "Ele (Mendy) não estava dirigindo nas ocasiões (das autuações), mas esse não é o ponto. A única coisa que posso dizer é que ele está ciente das sanções e não dirigirá no período estipulado (um ano)", garantiu o advogado do campeão do mundo em 2018.

Dentro de campo a vida tem corrido bem ao citizen. Titular nas quatro partidas da Premier League e na Supertaça da Inglaterra, o lateral parece ter conquistado espaço na equipa do City com Guardiola.