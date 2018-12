Mama Baldé: "Se me dessem uma oportunidade no Sporting, conseguia fazer o meu trabalho"

Frederico Varandas: "Com esta direção nunca haverá PJ dentro do estádio"

"Já fiz três golos e tenho algumas assistências. Não me custa admitir que está a ser o melhor arranque de temporada na minha carreira. A confiança num jogador é muito importante e reconheço que hoje sinto-me um jogador mais confiante", disse Mama Baldé, em declarações à agência Lusa.

O futebolista guineense, de 23 anos, vê-se como "um polivalente", capaz de fazer várias posições em campo, da defesa ao ataque, mas é na frente que se sente melhor.

"No início era avançado e só mais tarde, na equipa B do Sporting, recuei para defesa direito, por lesão do Mauro Riquicho, acabando por ficar. A verdade é que me adapto bem, reconheço vantagens de ter jogado em várias posições, por isso me permitir explorar alguns espaços, mas é no ataque que me sinto melhor. Na frente tenho mais bola, posso aparecer nas zonas de finalização e fico mais perto da baliza e dos golos", sublinhou.

Mama Baldé reforçou esta ideia com "velocidade e execução", duas características que reclama para si, e admitiu que sempre teve uma boa relação com os golos. Para esta época fixou como meta uma dezena de golos, para, assim, pensar em regressar ao Sporting, com quem tem contrato até 2022, e lutar por melhores oportunidades.

"Sinceramente, não vivo do amanhã, espero que as coisas aconteçam e faço por isso. Sou um jogador ambicioso e focado, que não gosta de amolecer no trabalho, e acredito que, se me dessem uma oportunidade no Sporting, conseguia fazer o meu trabalho, fosse no corredor lateral defensivo ou ofensivo", afirmou.

O sonho de Mama Baldé, a quem já não faltará muito para dar o sim à seleção principal da Guiné-Bissau, depende do que conseguir realizar no Aves, clube a quem está "profundamente reconhecido" pela aposta e a quem reconhece "valor suficiente" para alcançar a desejada permanência na I Liga.

O Aves está ainda na corrida pela final four da Taça da Liga e continua a poder defender o troféu da Taça de Portugal conquistado na época passada, discutindo com o Desportivo de Chaves, na quarta-feira, a qualificação para os quartos de final da competição.

"O Chaves não está numa boa fase, mas tem um treinador novo e representa sempre dificuldades. Vamos ter também muito trabalho devido ao relvado pesado, que não permite ter a bola no chão e vai pedir um jogo mais direto. Pessoalmente até gosto de jogar com o tempo assim. Mas, para nós, com o estatuto que conseguimos, é um jogo de grande responsabilidade", frisou Mama Baldé, para quem "seria ótimo votar ao Jamor".