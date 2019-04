Meias-finais da Taça de Inglaterra terão imagens do VAR nos ecrãs do estádio

A Federação Inglesa de futebol (FA) anunciou esta terça-feira que os ecrãs dos estádios vão passar as imagens vistas pelo videoarbitro (VAR) nos jogos das meias-finais da Taça de Inglaterra, que se realizam no próximo fim-de-semana no Estádio de Wembley e que vão opôr Manchester City ao Brighton, no sábado, e Wolverhampton-Watford, no domingo.

"Esta medida vai ajudar a trazer clareza e transparência aos adeptos que estão no estádio", explicou a FA, embora esta medida comtemple apenas as imagens dos lances cuja decisão inicial seja revertida, sendo o propósito mostrar porque a decisão foi mudada pelo árbitro.

Refira-se que o VAR ainda não está a ser utilizado nos jogos da Premier League, algo que vai acontecer apenas no início da próxima temporada.