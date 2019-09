Medvedev bate Dimitrov rumo à primeira final de um Grand Slam

O russo Daniil Medvedev bateu, na sexta-feira, o búlgaro Grigor Dimitrov e apurou-se, pela primeira vez, para a final do US Open em ténis, quarto 'major' da temporada, que termina no domingo em Flushing Meadows.

Sob o teto fechado do Arthur Ashe Stadium, e num dia de chuva em Nova Iorque, o número cinco mundial, de 23 anos, precisou de duas horas e 38 minutos para levar de vencida o 78.º colocado do 'ranking' ATP em três sets, com os parciais de 7-6 (7-5), 6-4 e 6-3.

Após o triunfo inédito nas meias-finais de um torneio do Grand Slam, Daniil Medvedev fica a aguardar pelo desfecho do encontro entre o espanhol Rafael Nadal, número dois ATP, e o jovem italiano Matteo Berrettini, de 23 anos, que ocupa o 25.º lugar no ranking, para conhecer o próximo e último adversário na metrópole norte-americana.